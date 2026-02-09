Les Lotos 2026 de l’UNC Salle des Fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc

Les Lotos 2026 de l’UNC

Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-02-24 2026-05-19

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Lotos organisés pour l’UNC en partenariat avec le Comité de la Foire aux Vins.

Ouverture des portes à 18h30- Petite restauration et buvette sur place. .

Salle des Fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 77 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Lotos 2026 de l’UNC

L’événement Les Lotos 2026 de l’UNC Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Médoc-Vignoble