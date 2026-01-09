LES LOTOS DE L’HIVER Bouzigues
Début : 2026-01-18
fin : 2026-02-01
2026-01-18 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-08 2026-03-29
Venez participer aux différents lotos organisés par les associations de Bouzigues tout au long de l’hiver à l’espace Fringadelle.De nombreux lots à gagner et bonne humeur garantie ! .
24 Chemin de la Fringadelle Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 78 30 12
English :
Come and take part in the various lotos organized by Bouzigues associations throughout the winter at the Espace Fringadelle.
