Les lotos du club Centre-Médoc football féminin Cissac-Médoc

Les lotos du club Centre-Médoc football féminin
Salle culturelle Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Le club Centre-Médoc football féminin organise son loto de Noël.
Ouverture des portes dès 18h30. Petite restauration et buvette sur place.
Sur réservation. .
Salle culturelle Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 55 36
