Les lotos du rugby

Parc de Badenweiler Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Samedi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-11

Lotos avec + de 7000€ de lots + Gros lot Scooter 125 Yamaha

Ouverture des portes à 18h30 le samedi et 12h30 mardi

Entrée gratuiteTout public

0 .

Parc de Badenweiler Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 79 44 22 50 sophiebastien2@orange.fr

English :

Lotos with over 7000? in prizes + Yamaha 125 Scooter jackpot

Doors open at 6.30pm on Saturday and 12.30pm on Tuesday

Free admission

German :

Lotterien mit über 7000? Preisen + Hauptgewinn Scooter 125 Yamaha

Die Türen werden am Samstag um 18:30 Uhr und am Dienstag um 12:30 Uhr geöffnet

Kostenloser Eintritt

Italiano :

Lotterie con oltre 7.000 euro di premi + jackpot per lo scooter Yamaha 125

Apertura porte alle 18.30 il sabato e alle 12.30 il martedì

Ingresso libero

Espanol :

Loterías con más de 7.000 euros en premios + bote de Yamaha 125 Scooter

Apertura de puertas a las 18.30 h el sábado y a las 12.30 h el martes

Entrada gratuita

L’événement Les lotos du rugby Vittel a été mis à jour le 2025-10-23 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE