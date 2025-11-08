Les lotos du rugby Vittel
Les lotos du rugby Vittel samedi 8 novembre 2025.
Les lotos du rugby
Parc de Badenweiler Vittel Vosges
Gratuit
Début : Mardi Samedi 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-08 2025-11-11
Lotos avec + de 7000€ de lots + Gros lot Scooter 125 Yamaha
Ouverture des portes à 18h30 le samedi et 12h30 mardi
Entrée gratuiteTout public
Parc de Badenweiler Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 79 44 22 50 sophiebastien2@orange.fr
English :
Lotos with over 7000? in prizes + Yamaha 125 Scooter jackpot
Doors open at 6.30pm on Saturday and 12.30pm on Tuesday
Free admission
German :
Lotterien mit über 7000? Preisen + Hauptgewinn Scooter 125 Yamaha
Die Türen werden am Samstag um 18:30 Uhr und am Dienstag um 12:30 Uhr geöffnet
Kostenloser Eintritt
Italiano :
Lotterie con oltre 7.000 euro di premi + jackpot per lo scooter Yamaha 125
Apertura porte alle 18.30 il sabato e alle 12.30 il martedì
Ingresso libero
Espanol :
Loterías con más de 7.000 euros en premios + bote de Yamaha 125 Scooter
Apertura de puertas a las 18.30 h el sábado y a las 12.30 h el martes
Entrada gratuita
