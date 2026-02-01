Les lotos du rugby Vittel
Les lotos du rugby Vittel samedi 14 février 2026.
Les lotos du rugby
Parc de Badenweiler Vittel Vosges
Début : Dimanche Samedi 2026-02-14 13:00:00
fin : 2026-02-15 20:00:00
2026-02-14 2026-02-15
Traditionnels lotos du Rugby Vittellois
organisé par Les Amis du Rugby
4€ le carton 10€ les 3 cartons 20€ les 7 cartons
Tél. 06 79 44 22 50
Courriel sophiebastien2@orange.frTout public
Parc de Badenweiler Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 79 44 22 50 sophiebastien2@orange.fr
