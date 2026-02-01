Les lotos du rugby Vittel

Les lotos du rugby

Début : Dimanche Samedi 2026-02-14 13:00:00

fin : 2026-02-15 20:00:00

2026-02-14 2026-02-15

Traditionnels lotos du Rugby Vittellois

organisé par Les Amis du Rugby

4€ le carton 10€ les 3 cartons 20€ les 7 cartons

Tél. 06 79 44 22 50

Courriel sophiebastien2@orange.frTout public

Parc de Badenweiler Vittel 88800 Vosges Grand Est

English :

Traditional Rugby Vittellois lotos

organized by Les Amis du Rugby

4? a box 10? 3 boxes 20? 7 boxes

Tel. 06 79 44 22 50

E-mail: sophiebastien2@orange.fr

