Les lotos et quizz du 3e Médiathèque Mériadeck Bordeaux

Les lotos et quizz du 3e Médiathèque Mériadeck Bordeaux samedi 4 octobre 2025.

Les lotos et quizz du 3e Samedi 4 octobre, 19h00 Médiathèque Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T19:00:00 – 2025-10-04T23:59:00

Fin : 2025-10-04T19:00:00 – 2025-10-04T23:59:00

Les incontournables de la Nuit

Ils ne sont pas tout à fait manga, pas complètement japonais, mais résolument locaux.

Savoureux et originaux, ces rendez-vous font désormais partie des incontournables de la Nuit et séduisent chaque année petits et grands.

Médiathèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556103000 https://bibliotheque.bordeaux.f La bibliothèque Mériadeck abrite plus d’un million de documents, dont plus de 250 000 livres d’étude, 300 000 documents à emprunter, mais aussi des fonds rares, précieux et anciens de la ville, soit 300 000 livres, estampes et manuscrits, dont le plus ancien remonte au VIIIe siècle ! Ce fonds, d’une richesse exceptionnelle, place la bibliothèque de Bordeaux au premier rang des bibliothèques de France, à côté d’autres prestigieuses bibliothèques.

L’espace Diderot de la bibliothèque Mériadeck offre un accueil personnalisé aux personnes en situation de handicap. Tram ligne A, station Hôtel de Police. Parc de stationnement du 8 mai 1945 (payant). Parc de stationnement pour les 2 roues au pied de la bibliothèque. Place de stationnement pour handicapés à l’entrée, cours du Mal Juin.

Les incontournables de la Nuit

©Valérie Daviet – Bibliothèques de Bordeaux