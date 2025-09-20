Les Loups du Toulois à Dieulouard Château Dieulouard

Les Loups du Toulois à Dieulouard 20 et 21 septembre Château Meurthe-et-Moselle

Plus d’informations au 06 36 07 15 90.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée gallo-romain et de la Renaissance de Dieulouard vous ouvre ses portes, les samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Les Loups du Toulois, troupe de reconstitution historique, vous présenteront un repaire de malandrins du milieu du XVIIIᵉ siècle.

Les bénévoles du Château de Dieulouard assureront les visites du musée, tout au long du week-end.

Château Au Vieux Château, 54380 Dieulouard Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est Le château de Dieulouard — au Moyen Âge en lorrain « Deus lou wart » — est un château fort construit vers la fin du Xᵉ siècle à Dieulouard, près de Pont-à-Mousson. Il fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 19 juin 1927.

© Tourisme Pont-à-Mousson