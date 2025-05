Les loups noirs du Canada en vedette ! – RD 946 Olizy-Primat, 31 mai 2025 07:00, Olizy-Primat.

Ardennes

Les loups noirs du Canada en vedette ! RD 946 Parc Argonne Découverte Olizy-Primat Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-31

Le coup d’envoi de ces week-ends exceptionnels sera donné avec un hommage tout particulier aux nouveaux arrivants la meute de loups noirs du Canada, installée au parc depuis mars 2025.Ce premier week-end promet un véritable voyage au cœur du territoire du loup. Animations tous le week-end Jeux et coloriages pour les plus jeunesConcours de dessin pour tenter de remporter une peluche loup !Projection d’un documentaire sur le loupAnimation pédagogique sur les trois meutes de loups du parc et découverte du louveteau noir du Canada, né en avril 2025. Soirée avec les loups le 31 mai une animation nocturne de 17h30 à 21h sur la thématique du loup noir du Canada est organisée. Au programme Observation des trois meutes de loups en soirée, dans une ambiance mystérieuse après la fermeture du Parc au publicMenu spécial au restaurant du parc pour une soirée encore plus mémorable Animation spéciale autour du loup et de ses secrets

.

RD 946 Parc Argonne Découverte

Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 07 38

English :

Kicking off these exceptional weekends will be a special tribute to the park?s newest guests: the pack of Canadian black wolves, which moved to the park in March 2025.This first weekend promises a true journey into the heart of wolf territory. Activities all weekend:Games and coloring for youngstersDrawing competition for a chance to win a wolf plush toy!Screening of a documentary on the wolfEducational activities on the park’s three wolf packs and discovery of the black Canadian wolf cub, born in April 2025. Evening with the wolves on May 31: a nocturnal event from 5.30pm to 9pm on the theme of the Canadian black wolf. On the program:Observation of the three wolf packs in the evening, in a mysterious atmosphere after the park closes to the publicSpecial menu at the park restaurant for an even more memorable evening Special animation around the wolf and its secrets

German :

Der Startschuss für diese außergewöhnlichen Wochenenden fällt mit einer besonderen Hommage an die Neuankömmlinge: das Rudel Kanadischer Schwarzwölfe, das seit März 2025 im Park lebt.Dieses erste Wochenende verspricht eine wahre Reise ins Herz des Wolfsgebiets. Das ganze Wochenende über:Spiele und Ausmalen für die KleinstenMalwettbewerb mit der Chance, ein Wolfsplüschtier zu gewinnen!Vorführung eines Dokumentarfilms über den WolfPädagogische Animation über die drei Wolfsrudel des Parks und Entdeckung des im April 2025 geborenen Kanadischen Schwarzwolfsjungen. Abend mit den Wölfen am 31. Mai: Von 17:30 bis 21:00 Uhr findet eine Abendveranstaltung zum Thema des schwarzen kanadischen Wolfs statt. Auf dem Programm stehen:Abendliche Beobachtung der drei Wolfsrudel in einer geheimnisvollen Atmosphäre nach Schließung des Parks für die ÖffentlichkeitSondermenü im Parkrestaurant für einen noch unvergesslicheren Abend Sonderanimation rund um den Wolf und seine Geheimnisse

Italiano :

Questi weekend eccezionali si apriranno con un omaggio speciale ai nuovi arrivati: il branco di lupi neri canadesi, presenti nel parco dal marzo 2025.Questo primo weekend promette un vero e proprio viaggio nel cuore del territorio del lupo. Attività per tutto il fine settimana:Giochi e colori per i più piccoliConcorso di disegno per vincere un peluche di lupo! Proiezione di un documentario sul lupoAttività didattiche sui tre branchi di lupi del parco e scoperta del cucciolo di lupo nero canadese, nato nell’aprile 2025. Serata con i lupi il 31 maggio: un evento serale dalle 17.30 alle 21.00 sul tema del lupo nero canadese. In programma:Osservazione dei tre branchi di lupi di sera, in un’atmosfera misteriosa dopo la chiusura del Parco al pubblicoMenù speciale al ristorante del Parco per una serata ancora più memorabileIntrattenimento speciale incentrato sul lupo e i suoi segreti

Espanol :

Estos fines de semana excepcionales comenzarán con un homenaje especial a los recién llegados: la manada de lobos negros canadienses, presentes en el parque desde marzo de 2025.Este primer fin de semana promete un auténtico viaje al corazón del territorio del lobo. Actividades durante todo el fin de semana:Juegos y coloreado para los más pequeñosConcurso de dibujo para ganar un peluche de loboProyección de un documental sobre el loboActividades pedagógicas sobre las tres manadas del parque y descubrimiento del cachorro de lobo negro canadiense, nacido en abril de 2025. Velada con los lobos el 31 de mayo: velada de 17.30 a 21.00 h sobre el tema del lobo negro canadiense. En el programa:Observación de las tres manadas de lobos por la noche, en un ambiente misterioso tras el cierre del Parque al públicoMenú especial en el restaurante del Parque para una velada aún más memorable Animación especial centrada en el lobo y sus secretos

L’événement Les loups noirs du Canada en vedette ! Olizy-Primat a été mis à jour le 2025-05-27 par Ardennes Tourisme