Les louves du polar sortent du bois Médiathèque José Cabanis Toulouse

Les louves du polar sortent du bois Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque José Cabanis

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T15:30:00

Samedi 4 octobre – 14h30

Rencontre littéraire

Avec Céline Denjean, Simone Gélin et Céline Servat.

Si le lectorat du roman noir se féminise sans conteste, dans les esprits son écriture reste encore largement masculine. Plusieurs autrices de littérature policière se sont ainsi fédérées en collectif, pour faire la lumière sur l’existence d’un polar féminin francophone et valoriser leur travail.

Elles sont aujourd’hui 30 à œuvrer pour que la présence des autrices francophones de polar, thriller et roman noir dans les médias, les salons ou les prix littéraires reflète enfin la production actuelle.

Les Louves n’ont pas besoin d’une pleine lune pour agir, elles le font pour attirer l’attention. Les Louves ne se tirent pas dans les pattes, bien au contraire elles forment une meute solidaire. Pas de guerre de sexe chez les Louves, les auteurs sont leurs alliés. Promis, elles ne mordent pas !

Programmation dans le cadre de la Quinzaine littéraire.

Médiathèque José Cabanis – Parquet de l’actualité (rez-de-chaussée)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

