Les Lucioles Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Arbois

Les Lucioles

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Grande Rue Arbois Jura

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Concert violon, alto, violoncelle.

Les Lucioles vous invitent à voyager dans un florilège musical varié du Baroque au 19e siècle, en quatuor à cordes (Bach, Gabriel-Marie, Vivaldi Dvorak, Holst, Joplin

Programme Journées Européennes du Patrimoine 2025 au Musée d’Art Sarret de Grozon Samedi 20 et dimanche 21 septembre

– Visite libre de 14h à 18h

– Visite guidée à 14h30 et 16h30

– Pour les enfants un questionnaire-jeu sur l’exposition temporaire Horizon commun

– Concerts samedi à 15h30 et 17h: Les Lucioles (violon, alto, violoncelle). Dimanche à 17h Pianos en Arbois (participation au chapeau) .

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 47 90 culture@arbois.fr

