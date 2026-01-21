Les Lucioles de Vergonnes Salle communale Ombrée d’Anjou
Les Lucioles de Vergonnes Salle communale Ombrée d’Anjou samedi 7 mars 2026.
Les Lucioles de Vergonnes
Salle communale 1, rue d’Anjou Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Randonnée nocturne 4ᵉ édition organisée par Anim’ Vergonnes 7 Mars 2026
Rando nocturne organisée par Anim’ Vergonnes le 7 Mars 2026 à 19h.
Boucle de 9km, ravitaillement prévu, une soupe à l’arrivée !
Parcours de 3km pour les enfants avec chasse aux lucioles et bonbons en récompense.
Lampe et gilet obligatoires.
Restauration sur place.
Inscription obligatoire avant le 1er Mars 2026 ! Bulletin à déposer à la mairie ou auprès des membres d’Anim’Vergonnes. .
Salle communale 1, rue d’Anjou Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 34 55 46 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
4? night walk organized by Anim’ Vergonnes March 7, 2026
L’événement Les Lucioles de Vergonnes Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme Anjou bleu