Les Lucioles de Vergonnes Salle communale Ombrée d’Anjou

Les Lucioles de Vergonnes

Salle communale 1, rue d’Anjou Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Randonnée nocturne 4ᵉ édition organisée par Anim’ Vergonnes 7 Mars 2026

Rando nocturne organisée par Anim’ Vergonnes le 7 Mars 2026 à 19h.

Boucle de 9km, ravitaillement prévu, une soupe à l’arrivée !

Parcours de 3km pour les enfants avec chasse aux lucioles et bonbons en récompense.

Lampe et gilet obligatoires.

Restauration sur place.

Inscription obligatoire avant le 1er Mars 2026 ! Bulletin à déposer à la mairie ou auprès des membres d’Anim’Vergonnes. .

Salle communale 1, rue d’Anjou Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 34 55 46 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4? night walk organized by Anim’ Vergonnes March 7, 2026

L’événement Les Lucioles de Vergonnes Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme Anjou bleu