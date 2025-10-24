Les Lumières à l’épreuve de l’altérité, avec Antoine Lilti Musée de Bretagne Rennes Jeudi 11 décembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

L’historien Antoine Lilti propose un nouveau regard sur le siècle des Lumières, entre idéal de civilisation et ébauche des ambitions impériales.

Au 18e siècle, des Polynésiens arrivent en Europe dans les bateaux des explorateurs et découvrent notre monde. Spécialiste des lumières, Antoine Lilti inverse la perspective habituelle pour dire autrement ces premiers contacts et décrire les réactions des Européens à cette confrontation avec l’altérité culturelle.

Rencontre animée par Justine Caurant et Etienne Ruffin et suivie d’une séance de dédicaces de L’Illusion d’un monde commun. Tahiti et la découverte de l’Europe (éd.Flammarion) avec la librairie Mouche (Saint-Grégoire).

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine