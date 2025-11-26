Les Lumières au miroir de Tahiti : Des Polynésiens en Europe au XVIIIe siècle. Conférence d’Antoine Lilti, professeur au Collège de France Médiathèque Marguerite Duras Paris

Les Lumières au miroir de Tahiti : Des Polynésiens en Europe au XVIIIe siècle. Conférence d’Antoine Lilti, professeur au Collège de France



L’exploration du Pacifique, notamment par Louis-Antoine de Bougainville et James Cook, a fasciné les Européens au XVIIIe siècle, donnant naissance au mythe du paradis tahitien. On ignore, souvent, que quelques Polynésiens se sont embarqués avec les Européens. Deux d’entre eux sont venus en Europe, à Paris et à Londres. Leur histoire raconte une face méconnue des premiers contacts entre voyageurs et insulaires dans le Pacifique. Elle permet d’interroger les limites de l’universalisme des Lumières, confronté à l’altérité de ces voyageurs venus du bout du monde.

Sur réservation uniquement auprès de Bibliocité : https://bibliocite.fr/evenements

Antoine Lilti Antoine Lilti est né en 1972. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire, il soutient en 2003 à l’université Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Daniel Roche, une thèse intitulée : « Le Monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle », publiée en 2005. Il enseigne comme maître de conférences à l’ENS Ulm, puis comme directeur d’études à l’EHESS à partir de 2011. En 2022, Antoine Lilti devient titulaire de la chaire Histoire des Lumières, XVIIIe – XXIe siècle au Collège de France. Ses travaux portent sur l’histoire sociale, culturelle et intellectuelle des Lumières. Il a d’abord étudié les pratiques de sociabilité des élites aristocratiques et des écrivains (Le Monde des salons, Fayard, 2005), puis s’est attaché à montrer l’émergence, au XVIIIe siècle, d’une forme nouvelle de reconnaissance, la célébrité, liée aux mutations de l’espace public et des identités individuelles (Figures publiques, Fayard, 2014). Depuis, son travail s’est élargi aux héritages multiples des Lumières (L’Héritage des Lumières. Ambivalences de la modernité, EHESS/Gallimard/Seuil, 2019 et Actualité des Lumières : une histoire plurielle, Collège de France, 2023). Un autre pan de ses recherches a porté, ces dernières années, sur les premiers contacts entre Européens et Polynésiens dans le Pacifique et sur les voyageurs tahitiens venus en Europe au XVIIIe siècle (L’Illusion d’un monde commun. Tahiti et la découverte de l’Europe, Flammarion, 2025).

Collège de France : faire connaissance ! En partenariat avec le

Collège de France, le cycle « Faire connaissance ! » s’adresse

au grand public et laisse leur place à la variété des disciplines présentes au

sein de cette institution : l’histoire, l’économie, la sociologie, les

lettres mais aussi la biologie, la chimie, les mathématiques ou les sciences de

l’évolution. Un rendez-vous tous les deux mois à la médiathèque pour décrypter

et approfondir certains domaines de la connaissance avec les Professeurs des

différentes chaires du Collège de France.





Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, en partenariat avec le Collège de France, vous propose un nouveau rendez-vous autour des enjeux intellectuels et scientifiques.

Le samedi 17 janvier 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/