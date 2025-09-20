Les lumières de Châlons Hôtel de Crancé Châlons-en-Champagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite immersive de l’hôtel de Crancé

Bienvenue en 1787 : ne soyez plus spectateur, mais acteur de l’Histoire. Empruntez la machine à voyager dans le temps et rencontrez le député de Châlons, Monsieur Dubois de Crancé.

Hôtel de Crancé 2 Rue de Chastillon, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est L’hôtel de Crancé a été bâti en 1648 par une famille de négociants fortunés. Il est acquis au XVIIIᵉ siècle par la famille Dubois de Crancé, dont le plus illustre représentant est Edmond Louis Alexandre, figure de la Révolution française et ministre de la Guerre en 1799. Cette demeure fut alors le foyer d’idées politiques nouvelles.

L’hôtel particulier est ensuite racheté en 1916 par la Chambre de commerce et d’industrie de la Marne, qui y siègera jusqu’en 2019.

