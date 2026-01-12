Les Lumières de la Muzelle Rue du Grand Plan Les Deux Alpes

Les Lumières de la Muzelle Rue du Grand Plan Les Deux Alpes samedi 17 janvier 2026.

Les Lumières de la Muzelle

Rue du Grand Plan Palais des Sports Les Deux Alpes Isère

Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

2026-01-17

Les Lumières de la Muzelle, le seul trail sur neige ! Le 17 janvier 2026, vivez un départ féerique au coucher du soleil avec la ville illuminée.
Rue du Grand Plan Palais des Sports Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes   les2alpestrail@gmail.com

English : Les Lumières de la Muzelle

Les Lumières de la Muzelle, the only trail on snow! On 17 January 2026, enjoy a magical start at sunset, with the town illuminated and a parade of headlamps.

