Les Lumières de la Muzelle Rue du Grand Plan Les Deux Alpes

Les Lumières de la Muzelle

Rue du Grand Plan Palais des Sports Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Les Lumières de la Muzelle, le seul trail sur neige ! Le 17 janvier 2026, vivez un départ féerique au coucher du soleil avec la ville illuminée.

.

Rue du Grand Plan Palais des Sports Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes les2alpestrail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Lumières de la Muzelle

Les Lumières de la Muzelle, the only trail on snow! On 17 January 2026, enjoy a magical start at sunset, with the town illuminated and a parade of headlamps.

L’événement Les Lumières de la Muzelle Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme des 2 Alpes