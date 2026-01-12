Les Lumières de la Muzelle Rue du Grand Plan Les Deux Alpes
Les Lumières de la Muzelle, le seul trail sur neige ! Le 17 janvier 2026, vivez un départ féerique au coucher du soleil avec la ville illuminée.
Rue du Grand Plan Palais des Sports Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes les2alpestrail@gmail.com
English : Les Lumières de la Muzelle
Les Lumières de la Muzelle, the only trail on snow! On 17 January 2026, enjoy a magical start at sunset, with the town illuminated and a parade of headlamps.
