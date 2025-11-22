Les lumières de l’Avent Ammerschwihr

Les lumières de l’Avent Ammerschwihr samedi 22 novembre 2025.

Les lumières de l’Avent

Route de Labaroche Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Marché artisanal, spécialités de Noël, balade aux lanternes et rencontre avec le saint Nicolas, dans une ambiance conviviale. Vin et chocolat chaud à déguster sur place.

Venez vous plonger dans l’ambiance de Noël aux lumières de l’Avent. Venez admirer dans une ambiance chaleureuse les superbes créations et décorations réalisées par les artisans au marché de Noël.

Appréciez et dégustez les spécialités de Noël avec ses quelques gourmandises et douceurs vin chaud aux épices et chocolat chaud.

Route de Labaroche Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 24 contactville@ammerschwihr.net

English :

Craft market, Christmas specialties, lantern walk and meeting with Saint Nicholas, in a friendly atmosphere. Wine and hot chocolate to be tasted on the spot.

German :

Kunsthandwerkermarkt, Weihnachtsspezialitäten, Laternenwanderung und Begegnung mit dem Heiligen Nikolaus in einer gemütlichen Atmosphäre. Wein und heiße Schokolade können vor Ort verkostet werden.

Italiano :

Mercatino dell’artigianato, specialità natalizie, passeggiata con le lanterne e incontro con San Nicola, in un’atmosfera amichevole. Vino e cioccolata calda da degustare sul posto.

Espanol :

Mercado de artesanía, especialidades navideñas, paseo de farolillos y encuentro con San Nicolás, en un ambiente acogedor. Vino y chocolate caliente para degustar in situ.

