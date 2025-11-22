Les Lumières de Noël de Montbéliard Montbéliard
Centre-ville Montbéliard Doubs
Début : 2025-11-22
fin : 2025-12-24
2025-11-22
Invité d’honneur 2025 La Corrèze
Organisées par la Ville de Montbéliard, les Lumières de Noël attirent plus de 500 000 visiteurs chaque année durant la période de l’Avent.
Pour cette 39e édition, elles tiendront une nouvelle fois toutes leurs promesses promesse d’authenticité avec un marché de Noël artisanal regroupant près de 170 exposants, mais aussi promesses de magie et de traditions grâce aux illuminations emblématiques, aux animations et à la présence des figures incontournables du Pays de Montbéliard.
En 2025, la Ville met à l’honneur la Corrèze, terre chaleureuse où les produits du terroir, le savoir-faire et les traditions vivantes racontent un art de vivre authentique et généreux.
Découvrez le programme disponible dès maintenant .
Centre-ville Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
