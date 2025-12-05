Les Lumières de Noël Joué-lès-Tours

Les Lumières de Noël

37301 Place François Mitterrand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Comme chaque année, la Ville de Joué-lès-Tours donne le coup d’envoi des illuminations de Noël lors d’un moment festif et convivial Les Lumières de Noël.

Rendez-vous le 5 décembre à partir de 17h30, place François-Mitterrand, pour vivre ensemble la magie de cette soirée qui marque le début des fêtes de fin d’année à Joué-lès-Tours. .

37301 Place François Mitterrand Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

As every year, the town of Joué-lès-Tours kicks off the Christmas illuminations with a festive and convivial event: Les Lumières de Noël.

Join us on December 5, starting at 5:30 p.m. in Place François-Mitterrand, to experience the magic of the evening together.

German :

Wie jedes Jahr gibt die Stadt Joué-lès-Tours den Startschuss für die Weihnachtsbeleuchtung im Rahmen einer festlichen und geselligen Veranstaltung: Les Lumières de Noël (Die Weihnachtslichter).

Wir treffen uns am 5. Dezember ab 17:30 Uhr auf dem Place François-Mitterrand, um gemeinsam den Zauber di

Italiano :

Come ogni anno, la città di Joué-lès-Tours dà il via alle luminarie natalizie con un evento festoso e conviviale: Christmas Lights.

Unitevi a noi il 5 dicembre dalle 17.30 in Place François-Mitterrand per vivere insieme la magia della serata.

Espanol :

Como cada año, la ciudad de Joué-lès-Tours da el pistoletazo de salida a la iluminación navideña con un acto festivo y de convivencia: Luces de Navidad.

Únase a nosotros el 5 de diciembre a partir de las 17:30 en la plaza François-Mitterrand para vivir juntos la magia de la noche.

