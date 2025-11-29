Les Lumières de Noël Montbéliard
Les Lumières de Noël Montbéliard samedi 29 novembre 2025.
Les Lumières de Noël
Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 16:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Découvrez Montbéliard et les traditions comtoises et wurtembergeoises de Noël dans la chaleureuse ambiance du Marché de Noël.
Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .
Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
English : Les Lumières de Noël
German : Les Lumières de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Lumières de Noël Montbéliard a été mis à jour le 2025-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD