Les lumières de Noël Sous la Halle Saint-Vallier

Les lumières de Noël

Sous la Halle Rue de Verdun Saint-Vallier Drôme

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 19:30:00

2025-12-05

Venez passer une soirée magique avec la découverte du refuge du Père Noël, l’atelier conte et lettre au Père Noël avec présence du Père Noël !

Stand de grignotage et vin chaud sur place. Lancement des illuminations à partir de 18h00.

Sous la Halle Rue de Verdun Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 66

English :

Come and enjoy a magical evening with a visit to Santa’s hut, a storytelling workshop and a letter to Santa with Santa present!

Nibbles and mulled wine available. Illuminations launch at 6pm.

