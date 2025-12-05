Les lumières de Noël Sous la Halle Saint-Vallier
Les lumières de Noël Sous la Halle Saint-Vallier vendredi 5 décembre 2025.
Les lumières de Noël
Sous la Halle Rue de Verdun Saint-Vallier Drôme
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05 19:30:00
2025-12-05
Venez passer une soirée magique avec la découverte du refuge du Père Noël, l’atelier conte et lettre au Père Noël avec présence du Père Noël !
Stand de grignotage et vin chaud sur place. Lancement des illuminations à partir de 18h00.
Sous la Halle Rue de Verdun Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 66
English :
Come and enjoy a magical evening with a visit to Santa’s hut, a storytelling workshop and a letter to Santa with Santa present!
Nibbles and mulled wine available. Illuminations launch at 6pm.
