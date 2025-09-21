Les lumières de Notre-Dame Eglise Notre-Dame de l’Assomption Fontenay-le-Comte

Les lumières de Notre-Dame Eglise Notre-Dame de l'Assomption Fontenay-le-Comte dimanche 21 septembre 2025.

Les lumières de Notre-Dame Dimanche 21 septembre, 18h30 Eglise Notre-Dame de l’Assomption Vendée

Entrée libre.

Début : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Plongez au cœur de l’histoire et de la symbolique des vitraux de l’église Notre-Dame grâce à une projection grand format accompagnée de textes explicatifs lus en direct.

Cette mise en valeur visuelle sera enrichie par une atmosphère sonore alliant orgue, trompette et chant, pour une expérience immersive et sensible, entre art sacré et émotion partagée.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption 38 Rue Gaston Guillemet, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

