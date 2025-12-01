Les lumières du Phénix Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Les lumières du Phénix

Grotte de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Ici, sous la terre, cachée au cœur de la roche, ouvrez grand vos yeux, laissez battre votre cœur d’enfant, et surtout.. laissez la magie vous rejoindre.

La Compagnie les Lumières du Phénix jonglera avec des agrès de lumières tout au long de la grotte.

Réservation obligatoire.

Grotte de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 88 90 60 contact@grotte-de-lastournelle.fr

English : Les lumières du Phénix

Here, beneath the earth, hidden in the heart of the rock, open your eyes wide, let your childlike heart beat, and above all… let the magic come to you.

The Compagnie les Lumières du Phénix will juggle light apparatus throughout the cave.

Reservations essential.

