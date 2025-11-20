Les lumières du Russey et le marché de Noël Place Parrenin Le Russey

Les lumières du Russey et le marché de Noël

Place Parrenin Place Dominique Parrenin Le Russey Doubs

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Venez participer aux Lumières de Noël et assistez à un spectacle magique.

Marché de Noël et animations toute la journée manège gratuit, présence du Père-Noël, balades à poney, artistes de rue, maquillage enfants, spider-man, la reine des neiges, concours de dessin, nombreux exposants…

Restauration, buvette assurée par les Associations. .

Place Parrenin Place Dominique Parrenin Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 72 35 lumieresdenoeldurussey@gmail.com

