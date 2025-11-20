Les lumières du Russey et le marché de Noël Place Parrenin Le Russey
Place Parrenin Place Dominique Parrenin Le Russey Doubs
Tarif : – –
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez participer aux Lumières de Noël et assistez à un spectacle magique.
Marché de Noël et animations toute la journée manège gratuit, présence du Père-Noël, balades à poney, artistes de rue, maquillage enfants, spider-man, la reine des neiges, concours de dessin, nombreux exposants…
Restauration, buvette assurée par les Associations. .
Place Parrenin Place Dominique Parrenin Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 72 35 lumieresdenoeldurussey@gmail.com
