Les lundis aux archives à Laon Rue William-Henry Waddington Laon

Les lundis aux archives à Laon

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 09:00:00

fin : 2026-05-11 17:00:00

Date(s) :

2026-03-09 2026-04-13 2026-05-11

Un lundi par mois, un archiviste propose un atelier thématique; il vous accompagne dans vos recherches venez avec votre histoire, vos questionnements et nous ferons avec vous les démarches pour identifier et consulter les archives qui y répondent…

RV aux Archives départementales de l’Aisne entre 9h et 17h ! (réservation obligatoire)

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47

English :

One Monday a month, an archivist offers a thematic workshop to help you with your research: come with your story, your questions, and we’ll help you identify and consult the archives that answer them?

See you at the Archives départementales de l’Aisne between 9am and 5pm! (booking essential)

L’événement Les lundis aux archives à Laon Laon a été mis à jour le 2026-02-10 par OT du Pays de Laon