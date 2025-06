Les Lundis de la Chapelle-aux-Saints Cinéma L’Uxello Vayrac 14 juillet 2025 17:30

Lot

Les Lundis de la Chapelle-aux-Saints Cinéma L’Uxello Avenue des Maquisards Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 17:30:00

fin : 2025-07-21 19:00:00

Date(s) :

2025-07-14

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

2025-08-18

Cycle de conférences estivales proposées par le musée de l’Homme de Néandertal, mettant en lumière les dernières recherches en paléoanthropologie et en préhistoire à travers l’intervention de spécialistes reconnus.

– 14 juillet À l’Est quoi de nouveau chez les Homo Erectus Dominique Grimaud-Hervé

– 21 juillet Australopithecus a 100 ans Amélie Beaudet

– 28 juillet L’usage du feu au Paléolithique Catherine Ferrier

– 4 août La Tyrannie du cerveau Jean-Jacques Hublin

– 11 août Origines. Tautavel avant Néandertal Amélie Vialet

– 18 août Le dossier Châtelperron Raphaël Angevin .

Cinéma L’Uxello Avenue des Maquisards

Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 5 55 91 18 00

English :

A series of summer lectures offered by the Musée de l?Homme de Néandertal, highlighting the latest research in paleoanthropology and prehistory, with contributions from leading specialists.

German :

Eine Reihe von Sommervorträgen, die vom Museum des Neandertalers angeboten werden und die neuesten Forschungen in Paläoanthropologie und Prähistorie durch Vorträge anerkannter Spezialisten beleuchten.

Italiano :

Una serie di conferenze estive tenute da importanti specialisti del Museo di Neanderthal, che mettono in luce le ultime ricerche in paleoantropologia e preistoria.

Espanol :

Una serie de conferencias de verano a cargo de destacados especialistas del Museo Neandertal, que ponen de relieve las últimas investigaciones en paleoantropología y prehistoria.

L’événement Les Lundis de la Chapelle-aux-Saints Vayrac a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Vallée de la Dordogne