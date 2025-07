« Les Lundis de l’Éveil » La Roche-en-Brenil

« Les Lundis de l’Éveil » La Roche-en-Brenil lundi 4 août 2025.

« Les Lundis de l’Éveil »

9 route de Tournesac La Roche-en-Brenil Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-08-04 14:00:00

fin : 2025-08-11 17:00:00

2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Aux Lundis de l’éveil, on est en mode Tout Va Bien !

Reconnaître ce qui nous tient à cœur et l’incarner…

Les 4 auto-soins proposés chaque mois sont riches de partage et permettent des guérisons sur tous les plans.

Qui suis-je vraiment ?

Qu’est-ce que j’ai compris ?

Comment je l’exprime ?

Pourquoi je le fais ?

Accueillons ce qui EST… .

9 route de Tournesac La Roche-en-Brenil 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 01 12 23

