LES LUNDIS DE L’IMPRO – LES LUNDIS DE L IMPRO – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LES LUNDIS DE L’IMPRO – LES LUNDIS DE L IMPRO Début : 2025-12-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Chaque mois les comédiens de la LISA (Ligue d’Improvisation StéphAnoise) vous proposent un spectacle différent et unique.Vous ne savez jamais ce que vous allez voir, ils ne savent jamais ce qu’ils vont jouer et ça fait plus de 20 ans que cela dure.Un spectacle improvisé et imprévisible !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42