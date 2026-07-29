Les lundis de l’Orgue et du patrimoine Eglise Saint-Pierre Fouesnant
lundi 10 août 2026 · Eglise Saint-Pierre · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Les lundis de l’Orgue et du patrimoine
Eglise Saint-Pierre Centre-ville de Fouesnant Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
En partenariat avec la ville de Fouesnant, Les Amis de l’Orgue de Fouesnant, et Musiques en Cornouaille.
Un rendez-vous incontournable avec notre culture fouesnantaise l’orgue.
Cette année, les lundis de l’orgue nous font voyager… chaque artiste fera entendre tout un programme ou une partie de programme de compositrices et compositeurs de son pays… toutes époques confondues. Encore une fois les jeunes talents sont nombreux, la plupart étudiant(e) ou ancien(ne) étudiant(e) du CNSMDP; Yasuko et
Michel Bouvard ouvrent le cycle de 5 concerts avec un programme commenté très original.
Comme chaque année, toutes les manifestations sont à entrée libre et un verre de cidre de Fouesnant rassemblera artistes et mélomanes à l’issue des concerts.
au programme de ce lundi
11h30 Visite de l’orgue
18h30 Concert Portugal avec Afonso Torres, orgue .
Eglise Saint-Pierre Centre-ville de Fouesnant Fouesnant 29170 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Les lundis de l’Orgue et du patrimoine Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-20 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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