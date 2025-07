Les lundis de Ploum’ Ploumoguer

Les lundis de Ploum’ Ploumoguer lundi 28 juillet 2025.

Les lundis de Ploum’

Ferme de Messouflin Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 19:00:00

fin : 2025-07-28 23:00:00

Date(s) :

2025-07-28

Soirée scène ouverte et concert, restauration frites maison et grillades, glace et buvette sous le hangar de la ferme de Messouflin à Ploumoguer. .

Ferme de Messouflin Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 16 01 73 77

L’événement Les lundis de Ploum’ Ploumoguer a été mis à jour le 2025-07-21 par OT IROISE BRETAGNE