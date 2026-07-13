Informations pratiques

Ploumoguer

Les Lundis de Ploum

Ferme de Messouflin Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

Soirées scène ouverte / concerts sur quatre dates cet été, sous l’hangar de Messouflin.

Restauration frites maison, saucisses merguez du Ploum Market, glaces, bonbons.

Buvette bière blonde Arvarus, vins, cidre et softs

Évènement associatif, pas de paiements par carte bancaire ! .

Ferme de Messouflin Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 16 01 73 77

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English :

L’événement Les Lundis de Ploum Ploumoguer a été mis à jour le 2026-07-24 par OT IROISE BRETAGNE