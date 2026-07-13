Les Lundis de Ploum Ploumoguer
lundi 13 juillet 2026 · Ploumoguer
Informations pratiques
Ploumoguer
Les Lundis de Ploum
Ferme de Messouflin Ploumoguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24
Soirées scène ouverte / concerts sur quatre dates cet été, sous l’hangar de Messouflin.
Restauration frites maison, saucisses merguez du Ploum Market, glaces, bonbons.
Buvette bière blonde Arvarus, vins, cidre et softs
Évènement associatif, pas de paiements par carte bancaire ! .
Ferme de Messouflin Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 16 01 73 77
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English :
L’événement Les Lundis de Ploum Ploumoguer a été mis à jour le 2026-07-24 par OT IROISE BRETAGNE
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