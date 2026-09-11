Les lundis du musée Des statuettes Tanagras Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Les lundis du musée Des statuettes Tanagras

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 16:00:00

fin : 2026-11-16 17:30:00

Date(s) :

2026-11-16

En 2026, le musée a fait l’acquisition d’un trio de statuettes Tanagras. Afin de les rendre visibles au public, un travail de muséographie a dû être fait pour leur faire une place de choix en vitrine. Venez découvrir les secrets de ce travail auprès d’une guide-conférencière.

Et pour prolonger l’expérience, partagez une tasse de thé et poursuivez les échanges pendant 30 minutes, incluses dans la durée totale de la visite ! (1h30)

Sur inscription. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les lundis du musée Des statuettes Tanagras

L’événement Les lundis du musée Des statuettes Tanagras Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin