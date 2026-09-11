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Les lundis du musée Des statuettes Tanagras Musée national Adrien Dubouché Limoges

lundi 16 novembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Les lundis du musée Des statuettes Tanagras Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
lundi 16 novembre 2026
Fin
lundi 16 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 Tarif réduit

Limoges

Les lundis du musée Des statuettes Tanagras

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16 16:00:00
fin : 2026-11-16 17:30:00

Date(s) :
2026-11-16

En 2026, le musée a fait l’acquisition d’un trio de statuettes Tanagras. Afin de les rendre visibles au public, un travail de muséographie a dû être fait pour leur faire une place de choix en vitrine. Venez découvrir les secrets de ce travail auprès d’une guide-conférencière.
Et pour prolonger l’expérience, partagez une tasse de thé et poursuivez les échanges pendant 30 minutes, incluses dans la durée totale de la visite ! (1h30)
Sur inscription.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Les lundis du musée Des statuettes Tanagras

L’événement Les lundis du musée Des statuettes Tanagras Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin

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