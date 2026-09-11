Les lundis du musée Des statuettes Tanagras Musée national Adrien Dubouché Limoges
lundi 16 novembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Les lundis du musée Des statuettes Tanagras
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16 16:00:00
fin : 2026-11-16 17:30:00
Date(s) :
2026-11-16
En 2026, le musée a fait l’acquisition d’un trio de statuettes Tanagras. Afin de les rendre visibles au public, un travail de muséographie a dû être fait pour leur faire une place de choix en vitrine. Venez découvrir les secrets de ce travail auprès d’une guide-conférencière.
Et pour prolonger l’expérience, partagez une tasse de thé et poursuivez les échanges pendant 30 minutes, incluses dans la durée totale de la visite ! (1h30)
Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Les lundis du musée Des statuettes Tanagras
L’événement Les lundis du musée Des statuettes Tanagras Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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