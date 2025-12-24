Les lundis du musée Dialogues entre céramique et architecture, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Visite en lien avec la conférence du 31 mars 2026 Les Halles de Limoges architecture et porcelaine
Céramique et architecture dialoguent depuis toujours. Des premières inscriptions du Moyen-Orient à la façade du musée, venez découvrir la collection de céramiques architecturales du musée lors de cette visite inédite. .
