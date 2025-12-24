Les lundis du musée Dialogues entre céramique et architecture, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Les lundis du musée Dialogues entre céramique et architecture, Musée national Adrien Dubouché Limoges lundi 23 mars 2026.

Visite en lien avec la conférence du 31 mars 2026 Les Halles de Limoges architecture et porcelaine

Céramique et architecture dialoguent depuis toujours. Des premières inscriptions du Moyen-Orient à la façade du musée, venez découvrir la collection de céramiques architecturales du musée lors de cette visite inédite.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04  mnad@cultival.fr

