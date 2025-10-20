Les lundis du musée L’archéologie et la céramique Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
En lien avec la conférence de l’Association des Amis du Musée du 28 octobre “Agatha Christie crime, énigme et archéologie”
Saviez-vous qu’Agatha Christie était une passionnée d’archéologie et qu’elle rencontra son second mari, Max Mallowan, lors de fouilles en Mésopotamie ? Comme elle, intéressez-vous aux artéfacts conservés par le musée et à la vie de célèbres collectionneurs, puis apprenez-en plus sur les découvertes archéologiques récentes en porcelaine !
Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 20 participants .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
