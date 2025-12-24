Les lundis du musée Nouvelles oeuvres du parcours permanent, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Les lundis du musée Nouvelles oeuvres du parcours permanent
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
En cette année 2026, les conservateurs ont légèrement modifié le parcours permanent du musée. Lors de cette visite, découvrez ces nouveautés et leurs histoires, en compagnie de la conservatrice Elsa Bachelard. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
