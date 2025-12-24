Les lundis du musée Nouvelles oeuvres du parcours permanent, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Les lundis du musée Nouvelles oeuvres du parcours permanent

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

En cette année 2026, les conservateurs ont légèrement modifié le parcours permanent du musée. Lors de cette visite, découvrez ces nouveautés et leurs histoires, en compagnie de la conservatrice Elsa Bachelard. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les lundis du musée Nouvelles oeuvres du parcours permanent

L’événement Les lundis du musée Nouvelles oeuvres du parcours permanent Limoges a été mis à jour le 2025-12-20 par Terres de Limousin