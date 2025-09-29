Les lundis du musée Tout sauf de la céramique ! Musée national Adrien Dubouché Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 EUR

Tarif réduit

2025-09-29

2025-09-29

2025-09-29

Musée de céramique, mais pas que ! Le Musée national Adrien Dubouché conserve également des tableaux, des dessins, des gravures, des estampes… Cette conférence propose d’explorer plus en détail les collections d’arts graphiques. Un passage par la bibliothèque permettra d’observer certains ouvrages inédits en particulier.

Lundi 29 septembre à 14h30.

Réservations conseillées sur cultival.fr.

Plein tarif 13,50 €

Tarif réduit 10 €

Gratuité du droit d’entrée 5,50 €

Effectif 17 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

