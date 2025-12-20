Les lundis du musée Visite de l’exposition Les Énergies de la terre par Jean-Charles Hameau Musée national Adrien Dubouché Limoges

Les lundis du musée Visite de l’exposition Les Énergies de la terre par Jean-Charles Hameau

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-05 2026-01-26

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre

Découvrez l’exposition temporaire Les Énergies de la terre avec Jean-Charles Hameau, directeur du musée et commissaire de cette exposition. Laissez-vous guider par son discours et par ses approches scientifiques et culturelles, il vous dévoilera avec “énergie” les oeuvres exposées et leurs histoires !

Réservation sur le site web en lien. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les lundis du musée Visite de l’exposition Les Énergies de la terre par Jean-Charles Hameau

L’événement Les lundis du musée Visite de l’exposition Les Énergies de la terre par Jean-Charles Hameau Limoges a été mis à jour le 2025-12-16 par Terres de Limousin