LES LUNDIS GUITARE Laroque-des-Albères

Théâtre de verdure Laroque-des-Albères

7 juillet 2025 19:00:00

2025-07-07

Un festival en plein air pour vibrer au son des guitares folk, rock, blues, flamenco et classique dans une ambiance festive, avec buvette et paella géante !

Théâtre de verdure Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 14 55 28 92

English:

An open-air guitar festival featuring folk, rock, blues, flamenco and classical music in a festive atmosphere, with refreshments and a giant paella!

German:

Ein Open-Air-Festival, bei dem man zum Klang der Gitarren vibrieren kann: Folk, Rock, Blues, Flamenco und Klassik in einer festlichen Atmosphäre, mit Getränkestand und Riesenpaella!

Italiano:

Un festival chitarristico all’aperto con musica folk, rock, blues, flamenco e classica in un’atmosfera di festa, con rinfreschi e una paella gigante!

Espanol:

Un festival de guitarra al aire libre con música folk, rock, blues, flamenco y clásica en un ambiente festivo, ¡con refrescos y una paella gigante!

