LES LUNDIS PARENTHESES Honfleur lundi 3 novembre 2025.
Rue de la Manche Honfleur Calvados
Début : 2025-11-03 18:30:00
fin : 2025-11-03 19:45:00
Date(s) :
2025-11-03
Automassage et Drainage du visage pour une peau éclatante et un esprit apaisé.
Rue de la Manche Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 87 15 31 95 celine.lhote@cnaturellementsoi.fr
English : LES LUNDIS PARENTHESES
Self-massage and facial drainage for radiant skin and a soothed mind.
German : LES LUNDIS PARENTHESES
Automassage und Drainage des Gesichts für eine strahlende Haut und einen beruhigten Geist.
Italiano :
Automassaggio e drenaggio del viso per una pelle luminosa e una mente rasserenata.
Espanol :
Automasaje y drenaje facial para una piel radiante y una mente calmada.
L’événement LES LUNDIS PARENTHESES Honfleur a été mis à jour le 2025-10-21 par Calvados Attractivité