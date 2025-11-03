LES LUNDIS PARENTHESES Honfleur

Rue de la Manche Honfleur Calvados

Début : 2025-11-03 18:30:00

fin : 2025-11-03 19:45:00

2025-11-03

Automassage et Drainage du visage pour une peau éclatante et un esprit apaisé.

Rue de la Manche Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 87 15 31 95 celine.lhote@cnaturellementsoi.fr

English : LES LUNDIS PARENTHESES

Self-massage and facial drainage for radiant skin and a soothed mind.

German : LES LUNDIS PARENTHESES

Automassage und Drainage des Gesichts für eine strahlende Haut und einen beruhigten Geist.

Italiano :

Automassaggio e drenaggio del viso per una pelle luminosa e una mente rasserenata.

Espanol :

Automasaje y drenaje facial para una piel radiante y una mente calmada.

