Les Lundis Pots d’Accueil en Pleine Nature Noël-Cerneux
lundi 17 août 2026 · Noël-Cerneux
Informations pratiques
Noël-Cerneux
Les Lundis Pots d’Accueil en Pleine Nature
Etangs des belles seignes Noël-Cerneux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 17:00:00
fin : 2026-08-17 18:30:00
Date(s) :
2026-08-17
L’Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de produits régionaux en pleine nature ou sur des lieux patrimoniaux remarquables . Lors de ce moment convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations organisées durant votre séjour. Annulé en cas de pluie. .
Etangs des belles seignes Noël-Cerneux 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Lundis Pots d’Accueil en Pleine Nature
L’événement Les Lundis Pots d’Accueil en Pleine Nature Noël-Cerneux a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER