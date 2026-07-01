Les Lundis Pots d’Accueil ferme musée Grand’Combe-Châteleu
lundi 27 juillet 2026 · ferme musée · Grand'Combe-Châteleu
Informations pratiques
Grand’Combe-Châteleu
Les Lundis Pots d’Accueil
ferme musée 3 Lieu-dit Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:00:00
fin : 2026-07-27 18:30:00
Date(s) :
2026-07-27
L’Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de produits régionaux en pleine nature ou sur des lieux patrimoniaux remarquables . Lors de ce moment convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations organisées durant votre séjour. .
ferme musée 3 Lieu-dit Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com
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English : Les Lundis Pots d’Accueil
L’événement Les Lundis Pots d’Accueil Grand’Combe-Châteleu a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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