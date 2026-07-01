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AGENDA · Grand'Combe-Châteleu

Les Lundis Pots d’Accueil ferme musée Grand’Combe-Châteleu

lundi 27 juillet 2026 · ferme musée · Grand'Combe-Châteleu

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
ferme musée
Adresse
3 Lieu-dit Les Cordiers
Ville
25570 Grand'Combe-Châteleu
Département
Doubs
Tarif

Grand’Combe-Châteleu

Les Lundis Pots d’Accueil

ferme musée 3 Lieu-dit Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:00:00
fin : 2026-07-27 18:30:00

Date(s) :
2026-07-27

L’Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de produits régionaux en pleine nature ou sur des lieux patrimoniaux remarquables . Lors de ce moment convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations organisées durant votre séjour.   .

ferme musée 3 Lieu-dit Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53  tourisme@payshorloger.com

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English : Les Lundis Pots d’Accueil

L’événement Les Lundis Pots d’Accueil Grand’Combe-Châteleu a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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