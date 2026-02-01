Les Lundis Provençaux Joseph D’Arbaud Eyragues

Les Lundis Provençaux Joseph D’Arbaud

Lundi 23 février 2026 à partir de 20h30. Salle Baudile Lagnel Eyragues Bouches-du-Rhône

2026-02-23 20:30:00

Conférence Joseph D’Arbaud

L’association Li Vihado vous invite à une conférence sur Joseph D’Arbaud en partenariat avec le Collectif Prouvènço, présentée par Rémi Venture, historien.

Projection d’un film sur Joseph D’Arbaud .



Joseph d’Arbaud était l’une des grandes figures du mouvement littéraire du Félibrige, qui défendait la langue et la culture provençales.

Profondément attaché à la Camargue, il célèbrera dans ses écrits ses paysages, ses traditions et la vie des gardians.

Son œuvre la plus célèbre est La Bête du Vaccarès (1926), un court roman fantastique inspiré des légendes camarguaises, où il mêle nature sauvage, mythologie et mystère. .

Salle Baudile Lagnel Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur associationlivihado@orange.fr

