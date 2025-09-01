LES LUNDIS SUR LA PROMENADE À POUZOLLES Pouzolles

LES LUNDIS SUR LA PROMENADE À POUZOLLES Pouzolles lundi 1 septembre 2025.

LES LUNDIS SUR LA PROMENADE À POUZOLLES

Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-15

Date(s) :

2025-09-01 2025-09-15

Joignez-vous à nous de 18h à 21h sur la Promenade, pour une soirée conviviale de gastronomie et de vin. Dégustez les vins du Domaine de l’Arjolle spécialement accordés avec les plats de Ken & Alison.

Burgers Gastronomiques ou Tapas, thème en rotation -consultez notre site web ou scannez le code QR pour plus de détails et pour commander en ligne.

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 23 39 72 90

English :

Join us from 6-9pm on the Promenade, for a convivial evening of food and wine. Taste Domaine de l’Arjolle wines specially paired with Ken & Alison’s dishes.

Gastronomic Burgers or Tapas, rotating theme -see our website or scan the QR code for details and to order online.

German :

Begleiten Sie uns von 18.00 bis 21.00 Uhr auf der Promenade zu einem geselligen Abend mit Gastronomie und Wein. Probieren Sie die Weine der Domaine de l’Arjolle, die speziell auf die Gerichte von Ken & Alison abgestimmt sind.

Gourmet-Burger oder Tapas, wechselndes Thema -sehen Sie sich unsere Website an oder scannen Sie den QR-Code für weitere Details und um online zu bestellen.

Italiano :

Unitevi a noi dalle 18 alle 21 sulla Promenade per una serata conviviale all’insegna del cibo e del vino. Assaggiate i vini del Domaine de l’Arjolle appositamente abbinati ai piatti di Ken & Alison.

Hamburger gastronomici o tapas, a rotazione consultate il nostro sito web o scansionate il codice QR per maggiori dettagli e per ordinare online.

Espanol :

Únase a nosotros de 18:00 a 21:00 en el paseo marítimo para disfrutar de una agradable velada gastronómica. Pruebe los vinos Domaine de l’Arjolle especialmente maridados con los platos de Ken & Alison.

Hamburguesas gastronómicas o tapas, tema rotativo consulte nuestro sitio web o escanee el código QR para obtener más detalles y hacer su pedido en línea.

