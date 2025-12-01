LES LUNTINS ET LES POTIONS MAGIQUES Salle de Spectacle A. Joui Espira-de-l’Agly

LES LUNTINS ET LES POTIONS MAGIQUES

Salle de Spectacle A. Joui
Impasse Teulière
Espira-de-l'Agly
Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-18 17:30:00

fin : 2025-12-18

2025-12-18

Rires, surprises et participation garantis pour un moment en famille.

Salle de Spectacle A. Joui Impasse Teulière Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53 mairie@espira.com

English :

Laughter, surprises and participation guaranteed for family fun.

