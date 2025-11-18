LES LUTÉTIANNES Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy

LES LUTÉTIANNES Samedi 13 décembre, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Fondé à Paris en 2019 par Astryd Cottet, l’ensemble vocal féminin Les Lutétiannes est composé de chanteuses amatrices expérimentées. Il se produit régulièrement dans des programmes composites, principalement a capella, qui mêlent des pièces du répertoire classique et des pépites plus méconnues. Ce concert aura la chance d’accueillir un temps de restitution d’une Master class, menée par Astryd Cottet, au sein de la classe de chant d’Isabelle de Brion.

Au programme :

A Ceremony of Carols de Benjamin Britten

Avec l’ensemble Les Lutétiannes dirigé par Astryd Cottet et la classe de chant d’Isabelle de Brion

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France

Concert vocal voix féminines

@les lutétiannes