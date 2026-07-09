Les Lutinades Soulitré
dimanche 30 août 2026 · Soulitré
Informations pratiques
Soulitré
Les Lutinades
Parc du Lavoir Soulitré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Les Lutinades reviennent pour une journée conviviale et festive
Au programme
– Dès 8h départ de la randonnée avec le Circuit du lutin ponctué de surprises
– 12h apéritif offert par l’ACLS
– 12h30 repas proposé par le restaurant L’Aznavour (sur réservation)
De nombreuses animations pour petits et grands rythmeront également la journée.
Ne manquez pas les contre-visites guidées de Jérôme Poulain à 11h et 14h30 rires et anecdotes garantis !
Événement gratuit ! .
Parc du Lavoir Soulitré 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 83 36 mairie@soulitre.fr
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English :
The Lutinades are back for a fun and festive day
L’événement Les Lutinades Soulitré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois