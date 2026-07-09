Informations pratiques

Soulitré

Les Lutinades

Parc du Lavoir Soulitré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Les Lutinades reviennent pour une journée conviviale et festive

Au programme

– Dès 8h départ de la randonnée avec le Circuit du lutin ponctué de surprises

– 12h apéritif offert par l’ACLS

– 12h30 repas proposé par le restaurant L’Aznavour (sur réservation)

De nombreuses animations pour petits et grands rythmeront également la journée.

Ne manquez pas les contre-visites guidées de Jérôme Poulain à 11h et 14h30 rires et anecdotes garantis !

Événement gratuit ! .

Parc du Lavoir Soulitré 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 83 36 mairie@soulitre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lutinades are back for a fun and festive day

L’événement Les Lutinades Soulitré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois