Les lutineries à l’Abbaye Radepont

Les lutineries à l’Abbaye

CD 714 Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-20 13:00:00

fin : 2026-01-04 15:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Horreur ! Le Père a reçu une lettre de menace ! Quelqu’un veut lui raser sa barbe blanche ?! Ajoutez des lutins têtes en l’air et des Rennes dissipés, Noël est en danger !! Rejoignez l’aventure et sauvez Noël !!

Participez à une aventure entre amis ou en famille pour les fêtes de Noël dans un cadre insolite et inédit: l’Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard (Radepont 27380). Parce que la magie de Noël touche les plus jeunes comme les moins jeunes, vous aurez 2h pour choisir les activités qui vous intéressent le plus

Activités au choix sur place parmi:

– Escape Game Géant (Version jeunesse dès 6 ans + Version ado/adulte- 1h30 environ)

– Chasse aux lutins (30 min dès 3 ans)

– Chasse aux rennes (30 min dès 3 ans)

– Jeu de piste à travers le domaine (30 min dès 3 ans)

– Les Cadeaux perdus (type pêche aux canards-20 min dès 3 ans)

– Livrets jeux

– Tir au Grinch (dès 6 ans)

– Jeux en bois

– Bonbons et Buvette

Lieux couverts mais ouverts, soyez bien couvert et prévoyez des chaussures adaptées ! Tous les espaces de l’Escape Game Géant sont à l’intérieur de l’Abbaye. Relier les pôles d’énigmes se fait par des passages en extérieur, des parapluies sont à disposition (selon une certaine limite). Les activités jeunesse se faisant à l’échelle du domaine ne sont pas protégées. (présence d’une rivière le long du domaine).

Dates: du 21 décembre au 4 janvier sauf 25 décembre et 1er janvier

Horaires: 13h/15h 15h/17h les autres jours

Tarif: 20 euros (adulte)- 16 euros ( 11/17 ans étudiants réduits) 12 euros (enfants 6/10 ans) 5 euros (lutins-3/6ans) gratuit en dessous de 3 ans.

Durée Votre billet vous offre environ 2h d’activités à choisir directement sur place. Un billet par personne, les accompagnants doivent également être munis d’un billet. Activités sous la responsabilité des parents.

Réservations https://www.soirees-enquetes.com/catalogue-murder-party/lutineries-de-noel-abbaye

Informations au 07 68 88 28 48 .

CD 714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 7 68 88 28 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les lutineries à l’Abbaye

L’événement Les lutineries à l’Abbaye Radepont a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Lyons Andelle