Les Lutineries Marché de Noël Les Milles Aix-en-Provence

Les Lutineries Marché de Noël

Samedi 20 décembre 2025. Les Milles Cours Marcel Brémond Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les créateurs de la région se regroupent pour notre plus grand plaisir !

Concert Gospel à 13h.

Sapin Solidaire pour le Gang des Chariotes.

Porté par l’association Tè Vé. .

Les Milles Cours Marcel Brémond Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 15 46 66 assoteve@gmail.com

English :

The region’s designers come together for our greatest pleasure!

