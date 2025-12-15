Les Lutineries Marché de Noël Les Milles Aix-en-Provence
Les Lutineries Marché de Noël
Samedi 20 décembre 2025. Les Milles Cours Marcel Brémond Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Les créateurs de la région se regroupent pour notre plus grand plaisir !
Concert Gospel à 13h.
Sapin Solidaire pour le Gang des Chariotes.
Porté par l’association Tè Vé. .
Les Milles Cours Marcel Brémond Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 15 46 66 assoteve@gmail.com
English :
The region’s designers come together for our greatest pleasure!
