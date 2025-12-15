Les Lutins de Chœur de sel chantent Noël ! Salies-de-Béarn

Les Lutins de Chœur de sel chantent Noël !

Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Mais c’est déjà la fin de l’année ! Il est temps d’annoncer la sortie des Lutins de Chœur de Sel qui chanteront Noël dans la bonne humeur, autour de la fontaine, place du Bayaà. Ils seront ici et là, pour le plaisir de tous ! Alors, mettez votre bonnet rouge et venez chanter avec eux ! .

Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine choeurdesel@gmail.com

