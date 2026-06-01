Les lutins de la vallée du Dan, Lieu de rdv donné à la réservation, Biéville-Beuville

Les lutins de la vallée du Dan Mercredi 24 juin, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Avis aux détectives nature ! Nous cherchons des volontaires pour rechercher, capturer et identifier les petites bêtes de la vallée. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

( 2km/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation BIEVILLE-BEUVILLE Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

En famille, partez à la découverte des petites bêtes de l’espace naturel de la vallée du Dan !