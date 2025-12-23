Les Lutins de Noël au Palais idéal Palais idéal du facteur Cheval Hauterives

Les Lutins de Noël au Palais idéal

Palais idéal du facteur Cheval 8 rue du Palais idéal Hauterives Drôme

Tarif : – – 9.5 EUR

Les lutins de Noël sont compris dans l’entrée du Palais le 24 décembre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

En attendant l’arrivée du Père Noël, venez découvrir le Palais autrement… Chants traditionnels ou méconnus, comptines et légendes de Noël et de l’hiver résonnent entre les pierres du Palais, faisant pétiller les petites oreilles…

.

Palais idéal du facteur Cheval 8 rue du Palais idéal Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@facteurcheval.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

While you wait for Santa Claus to arrive, come and discover the Palais in a whole new way… Traditional and lesser-known songs, nursery rhymes and legends of Christmas and winter resonate between the stones of the Palais, making little ears sparkle…

L’événement Les Lutins de Noël au Palais idéal Hauterives a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche